Présidentielle américaine 2024: Donald Trump partage des images retouchées suggérant que Taylor Swift le soutient

Donald Trump a partagé sur les réseaux sociaux des images retouchées laissant à penser qu'il aurait le soutien de Taylor Swift et de ses nombreux fans en vue de l'élection présidentielle américaine.

Mais en 2020, elle avait soutenu Joe Biden face au président Donald Trump, accusant le républicain d'avoir "attisé les flammes du suprématisme blanc et du racisme pendant tout (son) mandat".

Dimanche, l'ex-président républicain a posté des images manipulées - dont certaines, selon un expert, auraient été créées par l'intelligence artificielle (IA) - suggérant que la chanteuse et ses fans, connus sous le nom de "Swifties", soutiendraient sa campagne.

L'organisation avait recensé plus de 35.000 nouvelles inscriptions ce jour-là, soit un bond de 23% par rapport à la même journée un an plus tôt.