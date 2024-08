Un "loser" et un "repris de justice": Joe Biden charge Donald Trump lors de son discours à la convention des démocrates

Les démocrates tiennent, jusque ce jeudi, leur convention à Chicago. L'un des moments les plus attendus était le discours de Joe Biden. Longtemps candidat à sa succession, le président des États-Unis s'est finalement retiré de la course face à Donald Trump pour laisser la place à Kamala Harris. Joe Biden a profité de ce discours pour charger le candidat républicain.

Plus tôt dans la soirée, Hillary Clinton, battue par Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016, avait appelé son parti à enfin briser le plafond de verre et de faire élire la première femme présidente de l'histoire des États-Unis. "Il se passe quelque chose en Amérique. Cela se sent. Une chose pour laquelle nous avons travaillé et dont nous avons rêvé depuis longtemps", a assuré l'ancienne secrétaire d'Etat américaine et ex-Première dame, au premier jour de la grand-messe démocrate qui se tient cette semaine à Chicago.