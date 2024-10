Présidentielle américaine 2024: Kamala Harris accuse Donald Trump d'"avilir" la fonction présidentielle

Le comportement de "mon opposant, un ancien président des Etats-Unis, avilit vraiment la fonction présidentielle", a lancé Mme Harris.

Interrogée sur sa façon de gérer les insultes quotidiennes de son adversaire républicain, la candidate démocrate a insisté sur l'importance de la fonction présidentielle américaine au-delà de Washington.

"Quand on représente les Etats-Unis d'Amérique, on entre dans des salles du monde entier avec l'autorité méritée et la légitimité pour parler de l'importance de la démocratie et de l'Etat de droit", a-t-elle détaillé.