"Presque un retour à la normale": comment vivent les Ukrainiens à Kiev? Notre correspondant s'est rendu sur place

Alors que la guerre fait toujours rage, la capitale ukrainienne Kiev revient peu à peu à la normale. "Il suffit de regarder, il y a de la circulation. Il y a même des embouteillages, le matin et le soir, dans la capitale ukrainienne. Au début de la guerre, autant dire que les rues étaient vides", explique notre envoyé spécial, Loïc Parmentier.

"Cette statue du centre de Kiev, il y a quelques mois, on ne pouvait pas la voir", continue-t-il, en montre le buste immaculé d'une statue, trônant fièrement au centre d'une place. "Des sacs de sable avaient été disposés partout pour la protéger. Désormais, une statue revet une sorte de gilet pare-balles ; c’est symbolique, bien sûr. Et puis, la guerre n’est jamais très loin non plus. Juste à côté, il y a une exposition de chars et de véhicules détruits par la guerre."