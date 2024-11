Que se passerait-il en cas d'égalité parfaite entre Trump et Harris ? Un cas de figure a déjà eu lieu il y a... 224 ans

Et si les deux candidats à l'élection présidentielle américaine arrivaient à égalité, que se passera-t-il ?

Et si Kamala Harris et Donald Trump échouaient chacun à atteindre la majorité nécessaire de grands électeurs pour remporter la Maison Blanche ? Cette hypothèse, à faire s'arracher les cheveux ou saisir d'angoisse des Américains déjà fort inquiets, est théoriquement possible.

Selon la Constitution, il reviendrait alors au Congrès de désigner le 47e président des États-Unis. Plus précisément, à la Chambre des représentants nouvellement élue, le Sénat se retrouvant lui chargé de désigner le futur vice-président.