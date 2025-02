"Quel genre de partenariat est-ce là ?": Zelensky n'est "pas prêt" à signer cet accord avec Washington voulu par Donald Trump

"Le président (Volodymyr Zelensky) n'est pas prêt à accepter le projet dans sa forme actuelle. Nous essayons toujours de faire des changements et de manière constructive", a expliqué cette source ukrainienne qui a requis l'anonymat. "Ils veulent nous soutirer 500 milliards" de dollars, a-t-elle accusé.

"Quel genre de partenariat est-ce là ? (...) Et pourquoi nous devons donner 500 milliards, il n'y a pas de réponse", a encore dit cette source, qui a affirmé que Kiev avait "proposé (des) amendements. Ils ont été soumis".

Depuis l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 12 février, Moscou et Washington ont dit vouloir repartir sur de nouvelles bases, et le président américain a complètement renversé la position américaine concernant la guerre en Ukraine, en reprenant la rhétorique du Kremlin sur la responsabilité de Kiev.