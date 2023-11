Quelque 155 camions d'aide entrent dans la bande de Gaza, peut-être le dernier convoi

Depuis le 21 octobre, quelque 1.135 camions d'aide ont été acheminés de l'Égypte vers la bande de Gaza assiégée, via le poste frontière de Rafah. Cela représente une moyenne de 47 camions par jour.

Les camions transportaient des produits de première nécessité tels que de la nourriture, de l'eau, des fournitures de secours, du matériel médical et des médicaments, indique le Croissant-Rouge palestinien.

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré lundi que les camions à Gaza sont à court de carburant et ne seront bientôt plus en mesure de transférer l'aide entrant par le poste frontière de Rafah.

Selon les Nations unies, 100 camions sont nécessaires chaque jour pour fournir aux deux millions d'habitants de la bande de Gaza les produits de première nécessité.