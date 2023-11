A Rabat, découverte du "premier" quartier portuaire antique au Maroc

"On va continuer les recherches et les fouilles pour déterminer la fonction de ces édifices et leur datation. Mais également pour retrouver d'autres vestiges qui pourraient nous conduire au port de Sala", ajoute l'expert.

A quelques encablures du quartier portuaire, les archéologues ont également fait d'autres découvertes liées à la cité antique.

D'abord, des thermes publics "construits au plus tard au début du 2e siècle après J.-C.," et qui "couvrent d'ores et déjà une superficie d'environ 2.000 m2, ce qui indique qu'on a affaire à un des plus grands établissements thermaux du Maroc antique", selon une présentation du ministère de la Culture.

Mais aussi, une nouvelle nécropole qui daterait du IIe siècle après J.-C.. Il s'agit "d'un columbarium doté de cinq niches qui abritaient des urnes cinéraires", a expliqué l'archéologue Abdelaziz El Khayari.