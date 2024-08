Russie: Poutine promet de chasser les forces ukrainiennes de la région de Koursk

Une offensive inédite en Russie

L'Ukraine, après plusieurs mois de repli face aux forces russes dans l'Est, a lancé le 6 août la plus grande attaque transfrontalière contre la Russie depuis le début du conflit en février 2022. Il s'agit également de la plus grande offensive étrangère sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Un haut responsable ukrainien a confié que cette offensive, impliquant des "milliers" de soldats, vise à "étirer les positions de l'ennemi, lui infliger des pertes maximales, déstabiliser la situation en Russie, et transférer la guerre sur son territoire".

Réaction de Moscou

Lors d'une réunion télévisée avec des responsables de la sécurité, Vladimir Poutine a déclaré que l'objectif principal du ministère de la Défense russe est de "chasser l'ennemi de nos territoires". Ce revers est inattendu pour Poutine, dont l'armée, bien que dominant sur le front oriental en Ukraine, n'a pas réussi à réaliser de percée significative.