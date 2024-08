Saifi, l'un des derniers souffleurs de verre d'Afghanistan

Partager:

Laurène GODEFROY Courbé devant le four incandescent, Ghulam Sakhi Saifi travaille délicatement la matière bleue en fusion: il est l'un des derniers artisans de l'ancestrale tradition du verre soufflé en Afghanistan. "Ceci est notre art, notre héritage. Cela nous permet de manger depuis longtemps", dit l'artisan, mains calleuses et jointures des doigts brûlées.

"Nous essayons de faire en sorte que cela ne tombe pas dans l'oubli", dit Saifi, qui pense avoir environ 50 ans. La tradition du verre soufflé à Hérat, la grande ville de l'ouest de l'Afghanistan, remonterait à des siècles. Saifi dit que c'est la spécialité de sa famille depuis "seulement" quelque 300 ans. Sa maison familiale, dans un village près de Hérat, et son atelier dans la vieille ville abritent les deux derniers fours de souffleur de verre de la métropole proche de la frontière de l'Iran. L'atelier est en torchis, recouvert d'un toit qui a une grande ouverture, à l'ombre de la citadelle d'Hérat. Saifi ne met plus son four en ville en marche qu'une fois par mois. Une fois qu'il a payé le bois, les oxydes de coloration et autres matières premières, il ne retire qu'environ 27 euros de ses tasses, assiettes et bougeoirs. Wojtek RADWANSKI

Il explique l'effondrement de son activité par la désertion des clients étrangers durant l'épidémie de Covid-19, puis la reconquête du pouvoir par les talibans en 2021 qui a fait fuir quasiment tous les diplomates et personnels des ONG. Les importations de verre soufflé bon marché de Chine ont aussi pesé. "Cela nous est arrivé de ne pas travailler pendant trois mois", dit-il. "Les gens du coin n'ont pas l'utilité de nos créations, et pour le prix -- près de trois euros la pièce -- ils penseraient d'abord à acheter deux pains pour leurs enfants", dit Saifi. - Quel avenir ? - Mais ce jour-là, le four marche. Armé d'un grossier couteau de cuisine et d'une canne à souffler, Saifi retire de la fournaise des morceaux de verre brillant en fusion et les souffle jusqu'à en former de belles pièces. Federico PARRA