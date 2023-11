Sam Altman (ChatGPT) veut rassurer les humains inquiets au sujet de l'IA

La star de la Silicon Valley venait de participer à une conférence avec des hauts responsables de Google et Meta (Facebook, Instagram) en marge du sommet annuel de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), qui se tient à San Francisco cette semaine.

"J'ai beaucoup d'empathie pour le ressenti des gens, quel que soit leur ressenti" au sujet de ChatGPT, a déclaré jeudi à l'AFP Sam Altman, le patron d'OpenAI qui a lancé une révolution technologique avec cette plateforme d'intelligence artificielle (IA) générative il y a un an.

"Bien sûr, il va falloir trouver un modèle économique qui fonctionne", a-t-il reconnu. "Et nous allons avoir besoin de permettre aux gens de décider s'ils veulent en être ou non".

"Nous espérons vraiment que ces outils vont être adoptés par les créateurs et qu'ils vont les aider", a continué Sam Altman à propos des artistes en colère contre les applications d'OpenAI.

Malgré leur succès, ChatGPT et les autres interfaces capables de produire textes, images et sons sur simple requête suscitent aussi de fortes inquiétudes au sujet des dangers pour la démocratie (désinformation massive) ou l'emploi (professions remplacées), notamment.

Des artistes, codeurs et écrivains (dont George R.R. Martin, l'auteur de la saga "Game of Thrones") ont porté plainte cette année contre OpenAI et des concurrents de la start-up californienne, les accusant d'avoir utilisé leurs œuvres pour créer leurs interfaces au mépris de leurs droits d'auteur, sans consentement ni rémunération.

A Hollywood, la grève historique des scénaristes et acteurs qui vient de s'achever portait notamment sur leurs craintes que l'IA générative ne serve à les exploiter.

