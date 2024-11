Sauvetage des touristes belges en mer Rouge: la jeune Namuroise émue lors de son retour sur la terre ferme

Lucianna G., 30 ans, et Christophe L., 37 ans, originaires de Namur, ont miraculeusement survécu au naufrage du "Sea Story" en mer Rouge. Coincés dans une poche d’air, ils ont été sauvés après plus de 35 heures d’attente.

Christophe, 37 ans, et Lucianna, 30 ans, partagent une passion commune : la plongée. Depuis des années, ce couple de Namurois explore les fonds marins à travers le monde. Cet été encore, ils travaillaient comme instructeurs dans une école de plongée à Chypre.

Parmi les 16 disparus initialement signalés, Christophe et Lucianna ont pu survivre en se réfugiant dans une poche d'air à l'intérieur du bateau.

L’excursion, prévue sur cinq jours, a tourné au cauchemar lundi à l’aube. Le navire, pris dans de violentes vagues près de Sha’ab-Sataya, un site connu sous le nom de Dolphin Reef, a chaviré brutalement.

"Il avait l’air très serein"

Lors du chavirement, Christophe et Lucianna se sont retrouvés coincés à l’intérieur du bateau. Refugiés dans une poche d'air, ils ont dû patienter plus de 35 heures avant d’être retrouvés.

Ils ont ensuite été transportés à l’hôpital pour des examens. Le père de Christophe, interrogé par nos collègues du journal Het Laatste Nieuws, explique avoir reçu un appel lui confirmant que son fils allait bien. Il raconte : "C'était la première fois que je pouvais lui parler. Il avait l’air très serein. Nous sommes soulagés".

Le couple, habitué des plongées en eaux profondes, partage leurs aventures marines sur les réseaux sociaux. Il avait déjà effectué une première croisière sans incident sur un bateau similaire peu avant le drame.

Outre Christophe et Lucianna, trois autres personnes ont été retrouvées vivantes. Cependant, le bilan reste lourd : quatre corps ont été repêchés et sept personnes sont toujours portées disparues. Parmi les 44 passagers, 31 touristes et 13 membres d’équipage, seuls 28 ont été rapidement secourus après le naufrage.

Le gouverneur de la région, Amr Hanafi, a indiqué que des hélicoptères et une frégate de l’armée égyptienne avaient été mobilisés pour les recherches. Il a confirmé que le chavirement avait été provoqué par des vagues de grande ampleur, et que le bateau, à plusieurs ponts, avait sombré en quelques minutes.