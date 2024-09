Signé Giltay: Michel Barnier devra sa survie à l'extrême-droite

Sauf que pour renverser le gouvernement, il faudrait que le nouveau Front populaire et le Rassemblement National votent ensemble. Or, le RN ne soutiendra pas la censure déposée par la gauche à la rentrée parlementaire. Alors pourquoi le nouveau Front populaire soutiendrait-il plus tard une autre censure présentée, elle, par l’extrême droite ?

Chez les Insoumis, il y a une telle détestation d’Emmanuel Macron que, pour renverser son gouvernement, ils seraient prêts à pactiser avec le diable. Mais les Insoumis ne sont qu’une partie du Front populaire. Il n’est pas dit que les Verts ou les socialistes, voire les communistes, en feraient autant.

De plus, le Rassemblement national n’a pas intérêt à censurer Michel Barnier. Du moins, pas tout de suite. D’abord, parce qu’il veut consolider son image de parti respectable qui, contrairement aux Insoumis, ne sème pas le désordre. Et ensuite, parce que Michel Barnier va probablement instaurer le vote à la proportionnelle que le RN appelle de ses vœux. Et comme chaque jour qui passe nous rapproche d’une nouvelle dissolution, il n’y a pas d’urgence. Michel Barnier va bénéficier de ce qu’on appelle la "routine des lendemains". Les Français vont s’habituer à sa présence, le gouvernement va travailler et la pression va retomber jusqu’au prochain scrutin. Comme l’écrivait La Fontaine, "Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage".