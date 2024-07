Signé Giltay: voici vraisemblablement pourquoi Joe Biden a jeté l’éponge

Hier, Joe Biden s'est souvenu qu'il n'était qu'un homme. Et c'est la décision la plus sage et la plus courageuse qu'il ait jamais prise. Sénateur dès 1972, vice-président pendant les deux mandats de Barack Obama, élu président en 2020, doté d'un excellent bilan économique, il pouvait légitimement estimer qu'il restait le meilleur candidat démocrate pour rebattre Donald Trump. Car lui, contrairement à Hillary Clinton, autrement plus célèbre, l'avait battu.

Mais, le plus âgé des présidents des États-Unis a été rattrapé par sa condition humaine. "Souviens-toi que tu n'es qu'un homme". On connaît cette histoire triste dans bien des familles, le grand-père ou la grand-mère autrefois si brillant, qui tout d'un coup perd ses mots et le fil de sa pensée. L'entourage de Biden avait réussi jusqu'alors à masquer son déclin, il conservait des éclairs de talent comme lors de son discours sur l'état de l'Union. Mais, le débat contre Trump fin juin fut décisif. Un esprit plus tout à fait clair, une démarche devenue hésitante. Et en face d'un matamore qui se relève triomphant d'une tentative d'attentat, le combat était devenu trop inégal.

Irlandais d'origine, têtu, tenace, courageux, Biden voulait quand même disputer l'épreuve. Il aura fallu de nombreuses interventions des classiques démocrates, dont Nancy Pelosi et Barack Obama, pour lui faire entendre raison. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme, surtout quand tes financiers menacent de ne plus soutenir ta campagne à hauteur de 300 millions de dollars.