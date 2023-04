Soudan: armée et paramilitaires ouvrent des "couloirs humanitaires"

Les combats, à l'arme lourde dans les rues de Khartoum et de plusieurs villes et même depuis le ciel avec l'armée de l'air qui bombarde les sièges des Forces de soutien rapide (FSR) ont tué au moins 56 civils et des "dizaines" de combattants des deux camps, selon des médecins qui dénoncent réquisitions d'ambulances, routes barrées et la mort de plusieurs praticiens dans les violences.