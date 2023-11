SpaceX: le voyage orbital du Japonais Maezawa repoussé après 2023

"Nous avions prévu notre mission orbitale +dearMoon+ en 2023, mais il semble que cela sera un peu plus tard", a écrit Maezawa sur son compte X.

L'équipage de ce voyage touristique, annoncé en 2018, doit voyager à bord de la fusée Starship de SpaceX, la plus grande jamais construite.

"Nous ne sommes pas sûrs de savoir quand le vol aura lieu mais nous vous tiendrons informés quand nous en saurons plus", ajoute-t-il.

Le second vol test de Starship pourrait avoir lieu mi-novembre, en fonction des autorisations, selon le site de SpaceX, entreprise dont le propriétaire est Elon Musk.

Maezawa a acheté tous les sièges à bord de cette fusée et a ensuite organisé une sélection d'artistes pour l'accompagner.

Alors qu'environ un million de personnes avaient répondu à cet appel, le Japonais a annoncé en décembre 2022 qu'il serait accompagné de huit d'entre eux : le DJ et producteur américain Steve Aoki, le YouTubeur Tim Dodd, l'artiste Yemi AD, les photographes Rhiannon Adam et Karim Iliya, le réalisateur Brendan Hall, l'acteur Dev Joshi et le musicien de K-pop TOP.

Le voyage autour du satellite de la Terre doit durer au moins 6 jours, selon les informations de dearMoon.

Maezawa, fondateur de l'un des plus importants sites d'achats en ligne de mode du Japon, a déjà effectué un vol spatial, en 2021, en rejoignant la Station spatiale internationale (ISS) à bord de la fusée russe Soyouz.