SpaceX vise un 3ème vol test de sa méga-fusée Starship la semaine prochaine

Le troisième vol test de Starship, la plus grande et la plus puissante fusée du monde, pourrait avoir lieu le 14 mars, a annoncé mercredi SpaceX, qui doit encore obtenir l'autorisation du régulateur aérien américain.

Il est toutefois "probable" que le calendrier change, a prévenu l'entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk.