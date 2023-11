Suisse: des milliers de manifestants défilent à Berne pour la fin des violences à Gaza

Les manifestants ont demandé un cessez-le-feu et la "fin de l'occupation de la Palestine par Israël". Ils ont accusé l'État hébreu de pratiquer un "système d'apartheid" ainsi qu'un "nettoyage ethnique". Selon eux, ce système ne peut être maintenu que grâce au soutien financier et militaire des États-Unis et des pays européens.

Les personnes qui ont pris la parole ont déploré la violence et les victimes dans les deux camps. Elles ont aussi appelé Israël, en tant que puissance occupante, à libérer les territoires palestiniens.

Les participants ont scandé "Israël terroriste" ou "From the river to the sea, Palestine will be free" (en français: "De la rivière - le Jourdain, NDLR - à la mer, la Palestine sera libre"). Ce slogan est considéré comme antisémite par les Israéliens, qui jugent qu'il dénie le droit à leur pays d'exister.

Les forces de l'ordre ont contrôlé des personnes qui brandissaient des drapeaux ou des banderoles au contenu "posant problème", a constaté une journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS sur place. Certaines d'entre elles ont été emmenées au poste ou appelées à quitter les lieux, a précisé la police cantonale dans un message sur le réseau social X, ex-Twitter.