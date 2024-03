Sumo: un jeune lutteur rentre dans l'histoire après une ascension éclair

Un jeune lutteur de sumo est entré dans l'histoire dimanche en remportant un tournoi majeur un an et demi seulement après ses débuts dans cette discipline japonaise, soit l'ascension la plus rapide jamais observée, et faisant aussi tomber un autre record vieux de 110 ans.

Takerufuji, 24 ans, a brandi la coupe de l'empereur à l'issue du tournoi de printemps à Osaka (ouest) après être venu à bout de son rival Gonoyama, une autre étoile montante du sumo.