Surprise à la COP29: l'Afghanistan y participera pour la première fois depuis le retour au pouvoir des talibans

"Une délégation du gouvernement afghan sera à Bakou", a déclaré à l'AFP Abdul Qahar Balkhi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

L'Afghanistan, sixième pays le plus vulnérable au changement climatique, peine à faire face à des crues subites, des sécheresses et autres catastrophes naturelles que des scientifiques lient au changement climatique. Rien qu'en mai, plus de 350 Afghans ont péri dans des crues.