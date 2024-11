Pas de COP29 en Azerbaïdjan pour le Premier ministre néerlandais après les violences à Amsterdam: "Je resterai aux Pays-Bas"

Dick Schoof sera dès lors remplacé par l'envoyé spécial des Pays-Bas pour le climat, Jaime de Bourbon de Parme. La ministre du Climat et de la Croissance verte, Sophie Hermans, sera également présente au sommet en tant que représentante du gouvernement néerlandais.

Ik ga komende week niet naar Azerbeidzjan voor de VN-Klimaatconferentie COP29. Vanwege de grote maatschappelijke impact van de gebeurtenissen van afgelopen donderdagnacht in Amsterdam, blijf ik in Nederland. Maandag in de minsterraad spreken we over de gebeurtenissen in…

Le Premier ministre a indiqué que les violences de jeudi à Amsterdam seront abordées en conseil des ministres lundi et que la lutte contre l'antisémitisme serait placée à l'ordre du jour mardi. "En outre, je m'entretiendrai mardi avec diverses associations juives et organisations de la société civile au sujet de la lutte contre l'antisémitisme et des inquiétudes qui existent à ce propos", a-t-il ajouté.

M. Schoof a également déclaré qu'il serait "volontiers disponible" pour un débat que la Chambre des représentants néerlandaise prévoit d'organiser dans un futur proche concernant la violence à l'encontre des Israéliens.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi annoncé en début de semaine qu'il ne participerait pas à la COP, en raison de la crise politique à laquelle fait face son gouvernement à l'heure actuelle. Le président français Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et la présidente du FMI Kristalina Georgieva ne seront pas non plus présents lors du sommet.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera également absente, en raison de la transition en cours au sein de la Commission, comprenant notamment les auditions des futurs commissaires devant le Parlement européen.