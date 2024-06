Syrie: 16 militaires tués dans une attaque de jihadistes

Seize militaires de l'armée syrienne ont été tués dans une attaque du groupe Etat islamique (EI) et dans l'explosion de mines posées par les jihadistes dans le désert syrien, a indiqué mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

"Seize membres des forces du régime, dont un officier supérieur, ont été tués lorsqu'ils sont entrés dans un champ de mines et ont été la cible d'une attaque du groupe EI", a indiqué l'OSDH.

L'EI a pris le contrôle de pans entiers de la Syrie et de l'Irak en 2014, proclamant son "califat" et imposant un règne de terreur avant d'être défait en 2019 par une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis et les forces kurdes.

Depuis, des jihadistes se sont repliés sur le vaste désert syrien et continuent de mener des attaques meurtrières.

Début juin, six bergers avaient été tués dans une attaque de l'EI dans la province de Homs, selon l'OSDH.