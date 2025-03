Tag, vandalisme: les propriétaires de voitures Tesla de plus en plus pris pour cible

Depuis sa prise de pouvoir aux côtés de Donald Trump, le comportement d'Elon Musk étonne, parfois rebute. Face à ces discours et à ces gestes polémiques, certains propriétaires de Tesla se questionnent. Rouler avec une telle voiture est-il synonyme de soutien à la politique du propriétaire de la marque, en l'occurrence Elon Musk ?

"Nazi": voilà le mot que le propriétaire d'une voiture Tesla a retrouvé tagué sur son véhicule du côté d'Ixelles. Un acte loin d'être isolé, selon les zones de police, interrogées par nos confrères de la DH, alors que de nombreux propriétaires d'une Tesla se sentent désormais obligés d'apposer un autocollant précisant qu'ils ont acheté leur voiture avant que le patron de la marque, Elon Musk, ne devienne le conseiller de Donald Trump et n'affiche son soutien à l'extrême-droite européenne.

Effectivement, les ventes sont en véritable chute libre. En janvier 2025, les immatriculations de voitures Tesla en Belgique ont baissé de près de 45 % par rapport à la même période l'année précédente. Durant ce mois de janvier, un peu plus de 1.000 Tesla ont été vendues contre 1.826 en janvier 2024... Cette tendance s'est poursuivie en février, avec une baisse de 54% des ventes en Belgique.

Et nous ne sommes pas les seuls : c'est toute l'Europe, sauf le Royaume-Uni, qui est marquée par cette chute des ventes. On a noté un recul de 63 % en France, 70 % en Allemagne, 75 % en Espagne et 42 % aux Pays-Bas.

Nous avons recueilli le témoignage d'un propriétaire belge de Tesla depuis cinq ans. Actuellement, il se demande s'il n'allait pas changer de marque, en fonction du comportement d'Elon Musk.

