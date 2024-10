Taïwan se barricade à l'approche d'un typhon, deux morts, plus de cent blessés

Partager:

Les établissements scolaires, les bureaux et la Bourse sont fermés mercredi à Taïwan, où deux personnes ont péri et plus de cent ont été blessées, à l'approche du typhon Krathon, qui doit toucher terre jeudi matin et engendre déjà des pluies torrentielles dans le sud et l'est de cette île. Ce typhon, accompagné de vents de 144 km/h avec des rafales pouvant atteindre 180 km/h, se situait à 100 kilomètres au sud-ouest de la ville méridionale de Kaohsiung à 21H00 (13H00 GMT), d'après l'Administration météorologique centrale (CWA).

Au cours de la nuit de mardi à mercredi, il a été rétrogradé de la troisième et plus haute catégorie à la deuxième. Il doit toucher terre jeudi vers 10H00 (02H00 GMT) près du grand port de Kaohsiung ou de la ville de Tainan (sud-ouest), avant de rapidement s'affaiblir, prévoient les météorologues. "Ce typhon se déplace très lentement", a souligné Cheng Chia-ping, qui dirige le CWA. - Deux morts, plus de cent blessés - Le gouvernement a annoncé que les bureaux et les écoles de l'île resteraient fermés jeudi, tandis qu'une dizaine de milliers de personnes ont été évacuées par mesure de précaution de zones considérées à risque. Les autorités ont recensé deux morts, deux disparus et plus de 100 blessés et signalé l'interruption provisoire de l'alimentation en électricité de près de 55.000 foyers.

Après être tombé mardi pendant qu'il élaguait des arbres dans le comté oriental de Hualien, un homme de 70 ans a été transporté à l'hôpital où il s'est éteint mercredi. Un homme de 66 ans, hospitalisé lundi à proximité de Taitung, dans le sud-est, après que son camion a heurté un énorme rocher tombé sur la route, est également mort mercredi. Le Premier ministre Cho Jung-tai a exhorté les Taïwanais à rester chez eux et à faire preuve de vigilance : "Krathon se déplace très lentement, ce qui prolonge le temps au cours duquel il peut causer des dégâts à Taïwan (...). Il est nécessaire de renforcer sa vigilance dans les régions du sud et de l'est touchées par des pluies continues".