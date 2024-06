Tchad: "pas beaucoup de civils tués" dans l'incendie du dépôt de munitions

Le gigantesque incendie qui a embrasé le principal dépôt de munitions de l'armée tchadienne dans la nuit de mardi à mercredi à N'Djamena n'a pas fait "beaucoup" de victimes civiles, a assuré à l'AFP le gouvernement, sans plus de précisions sur le bilan total.

L'origine du sinistre, marqué par de nombreuses explosions en chaîne, n'est "pas criminelle", et selon les premières constatations et "il y a eu quelques morts dans la poudrière même", a ajouté mercredi matin Abderaman Koulamallah, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement dans un entretien téléphonique avec l'AFP.

"Le bilan est en train d'être établi. Il y a moins de morts et de dégâts que prévu. On s'attendait à des dizaines et des dizaines de morts, finalement les dommages collatéraux ne sont pas très importants", a-t-il affirmé, ajoutant: "Il n'y a pas beaucoup de civils qui ont perdu la vie".