Tensions au Moyen-Orient: Israël continue ses frappes sur le Liban après la salve de roquettes tirées par le Hezbollah

L'armée israélienne a annoncé de nouvelles frappes visant le Hezbollah au Liban samedi soir, après avoir annoncé plus tôt des raids contre des milliers de lance-roquettes et d'autres cibles du mouvement islamiste dans le sud du pays.

Vers 19h, ce samedi, on apprend que "l'armée israélienne frappe actuellement des cibles de l'organisation terroriste Hezbollah au Liban", a indiqué l'armée dans un communiqué, sans autre précision.

Le Premier ministre libanais a annoncé l'annulation de sa participation à l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient à New York, à la suite des frappes israéliennes qui ont provoqué une nouvelle escalade entre Israël et le Hezbollah libanais.

"Très inquiète", l'ONU a appelé à la "désescalade" et à la "retenue maximale", au moment où le front de la guerre dans la bande de Gaza s'étend au Liban.

Plus tôt ce samedi, le Hezbollah a annoncé la mort de deux de ses chefs dans la frappe israélienne de la veille près de Beyrouth, qui a visé sa force d'élite et fait au total 31 morts, portant un nouveau coup au mouvement islamiste libanais après les explosions de ses appareils de transmission.

Dans un communiqué diffusé samedi, Najib Mikati a appelé "à la fin des terribles massacres", alors que depuis mardi, des attaques menées par Israël ou qui lui sont imputées ont fait plus de 70 morts et quelque 3.000 blessés au Liban.



Dans le territoire palestinien assiégé depuis le début de l'offensive israélienne contre le Hamas il y a près d'un an, la Défense civile a annoncé samedi la mort de 19 personnes dans un bombardement sur une école de la ville de Gaza, dans le nord, où des milliers de déplacés avaient trouvé refuge.



L'armée a affirmé avoir visé des combattants du mouvement islamiste palestinien.

Parallèlement, les échanges de tirs se sont intensifiés ces derniers jours entre l'armée israélienne et le Hezbollah, allié du Hamas et soutenu par l'Iran, de part et d'autre de la frontière nord d'Israël avec le Liban.

Samedi, l'armée a annoncé avoir visé des sites du mouvement au Liban. Le Hezbollah a affirmé avoir tiré des roquettes vers deux sites militaires du nord d'Israël.

À lire aussi Tensions au Moyen-Orient: l'armée israélienne riposte après les roquettes tirées depuis le Liban



Des journalistes sur place ont signalé d'intenses bombardements dans différentes zones du sud du Liban.