Togo: indignation après l'incarcération de deux journalistes

La Dynamique pour la majorité du peuple (DMP, regroupement de partis politiques de l'opposition et d'organisations de la société civile), "demande avec insistance que soit mis fin à la détention préventive des deux journalistes Loïc Lawson et Anani Sossou afin que ces derniers puissent se défendre en étant libres dans ce procès inique et choquant qui leur est fait par le ministre d'Etat Kodjo Adedze".

Le Patronat de la presse togolaise (PTT) l'une des organisations des patrons de presse de ce pays d'Afrique de l'Ouest, "exprime son indignation et ses inquiétudes face à l'allure que prend cette affaire" et rappelle que "la privation de liberté ne doit pas être la règle", dans un communiqué comme la DMP et les FDR.

Loïc Lawson, directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates, et Anani Sossou, journaliste indépendant, ont été incarcérés à la prison civile de Lomé mercredi pour "diffamation et atteinte à l'honneur du ministre et incitation à la révolte", pour avoir affirmé sur les réseaux sociaux que le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Kodjo Adedze, s'était fait voler 400 millions FCFA (604.875 euros) à son domicile.

Le ministre, qui avait bien déclaré un cambriolage auprès de la police sans que le montant soit rendu public, avait porté plainte contre eux.