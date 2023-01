Toujours aucune trace de l'acteur britannique Julian Sands porté disparu en Californie

Après deux semaines d'intenses recherches, les autorités américaines n'ont toujours pas retrouvé la trace de l'acteur britannique Julian Sands, porté disparu en Californie, où il faisait de l'alpinisme.

"De nombreuses recherches, sur terre et dans les airs, ont été menées", a déclaré dans un communiqué le bureau du shérif du comté de San Bernardino, en charge des opérations de recherche. Mais, "pour le moment, M. Sands n'a pas été retrouvé et aucune trace indiquant sa localisation actuelle n'a pu être découverte".

Les recherches vont se poursuivre dans la mesure où "les conditions météorologiques et sur le terrain le permettent", précise le texte.

Le comédien de 65 ans, rendu célèbre par des films comme "Chambre avec vue" et "Warlock", est porté disparu sur le mont Baldy depuis le 13 janvier.

Cette montagne, aussi appelée mont San Antonio, culmine à 3.068 mètres d'altitude et est le plus haut sommet de la chaîne de San Gabriel, près de Los Angeles. La zone, prisée des amateurs d'activités de plein air, a été rendue dangereuse par les récentes tempêtes en série qui ont frappé la Californie et apporté avec elles beaucoup de neige.

Le comté de San Bernardino avait fait état de conditions météorologiques difficiles il y a deux semaines sur Twitter et alerté il y a une semaine sur la dangerosité des randonnées sur le mont Baldy en cette période à cause des vents violents et de la glace.

Né dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre, Julian Sands a élu domicile en Californie et est un passionné de montagne.

Il a notamment gravi la cordillère des Andes au début des années 1990 et s'est retrouvé coincé dans une tempête à plus de 6.000 mètres d'altitude. En 2020, il avait confié au quotidien britannique The Guardian trouver la félicité "près d'un sommet montagneux lors d'un beau matin froid".