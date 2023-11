Treize otages sont arrivés en Israël, quatre autres en chemin

Douze otages ont été pris en charge par des unités d'élite israéliennes. Et une femme de 84 ans a été transférée en hélicoptère vers un hôpital, selon l'armée.

C'est la troisième fois que des otages israéliens et étrangers sont libérés en trois jours, dans le cadre de cette trêve entamée vendredi.

Selon une liste publiée par le cabinet du Premier ministre israélien, les otages israéliens relâchés dimanche sont quatre femmes et neuf enfants, y compris une fillette israélo-américaine de 4 ans nommée Abigail, dont le président américain Joe Biden a confirmé la libération.

Dans le même temps, quatre otages supplémentaires étaient en chemin vers le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, a précisé l'armée israélienne dans un communiqué.

"Cette libération a eu lieu en dehors de la liste d'échange" entre Israël et le Hamas au terme "d'un arrangement direct entre les représentants russes et le Hamas", a affirmé Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Trois otages thaïlandais ont également été libérés ainsi qu'un binational russo-israélien, Ron Krivoi - décrit comme israélien par l'armée israélienne et comme détenteur d'un passeport russe par les autorités russes.

Le Hamas avait indiqué plus tôt dimanche avoir libéré un otage russe "en réponse aux efforts" du président russe Vladimir Poutine et à son "soutien à la cause palestinienne".