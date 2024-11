Trève entre Israël et Hezbollah: la situation est-elle envisageable à Gaza?

On pourrait dire tout simplement qu'Israël a atteint ses objectifs au Liban et que la poursuite du conflit n'était plus nécessaire. En effet, le Hezbollah a perdu une grande partie de ses capacités militaires et n'est plus en mesure de menacer le nord d'Israël. D'autant que l'accord prévoit une zone tampon tenue par l'armée libanaise sous la responsabilité des États-Unis, de la France et de l'ONU.

En 2006, un accord du même type avait été signé sans jamais être respecté. Mais cette fois, le Hezbollah ne peut pas se targuer comme à l'époque d'une "divine" victoire. Il est donc probable qu'il fasse profil bas pendant une période plus ou moins longue et qu'il s'occupe d'abord de ses affaires à l'intérieur du Liban où sa position n'est plus la même.