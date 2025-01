Trois jours après le début du cessez-le-feu à Gaza, une opération militaire israélienne "d'envergure" frappe la Cisjordanie

Au lendemain de l'investiture du nouveau président américain Donald Trump, dont le gouvernement israélien espère un soutien marqué, l'armée israélienne a annoncé avoir "lancé une opération antiterroriste à Jénine", ville du nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. L'opération "étendue et de grande envergure" vise à "éradiquer le terrorisme à Jénine", a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Jénine, et en particulier son camp de réfugiés, est régulièrement la cible d'opérations militaires israéliennes contre des membres ou des dirigeants de groupes armés.

Un journaliste sur place a constaté que les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne s'étaient retirées de positions qu'elles tenaient autour du camp dans le cadre d'une opération lancée en décembre pour tenter de mettre au pas des groupes locaux engagés dans la lutte armée contre Israël. Selon lui, les bruits de détonations et de rafales témoignent de violents combats dans le camp. "Les forces d'occupation empêchent nos équipes d'atteindre les blessés à l'intérieur du camp", a déclaré le Croissant-Rouge palestinien en début d'après-midi.

Le 14 janvier, six Palestiniens avaient été tués à Jénine par une frappe de l'armée de l'air israélienne. Le général Anouar Rajab, porte-parole de la sécurité préventive palestinienne, avait alors dénoncé une opération contrecarrant "tous les efforts déployés [par ses services] pour maintenir la sécurité et l'ordre et rétablir une vie normale". "Elle reflète les intentions préméditées de l'occupation de perturber tous les efforts nationaux visant à protéger notre peuple", avait-il ajouté. Le même jour, des représentants des principaux mouvements armés du camp avaient annoncé souhaiter revenir au calme, au nom de "l'unité".

Les violences en Cisjordanie ont explosé depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sud d'Israël, et qui fait désormais l'objet d'une trêve fragile.

Depuis cette date, au moins 845 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l'armée israélienne ou par des colons, selon le ministère palestinien de la Santé.

Dans le même temps, au moins 29 Israéliens, dont des soldats, y ont péri dans des attaques palestiniennes ou dans des opérations militaires, selon les autorités israéliennes.