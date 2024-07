Trois leaders étudiants emmenés hors d'un hôpital par la police

Asif Mahmud, Nahid Islam et Abu Baker Majumder sont tous membres d'Étudiants contre la discrimination, l'organisation à la tête de la protestation des étudiants contre les quotas d'embauche dans la fonction publique.

Elle a ajouté qu'elle s'était opposée à la sortie des leaders étudiants, mais que la police avait fait pression sur le directeur de l'hôpital pour qu'elle ait lieu.

La soeur aînée de Nahid Islam, Fatema Tasnim, a déclaré à l'AFP depuis l'hôpital que six détectives en civil avaient emmené les trois hommes.

Au moins 193 personnes ont été tuées lors de la répression policière et d'affrontements depuis le début du mouvement, selon un décompte de l'AFP à partir des bilans fournis par la police et les hôpitaux. Un couvre-feu imposé en réaction aux débordements a été assoupli jeudi avec la liberté de circuler entre 10H00 et 17H00, mais des milliers de soldats patrouillent encore dans les villes.