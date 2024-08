Trump "pousse brusquement" l'employée d'un cimetière militaire lors d'une visite: Harris pointe un "manque de respect"

L'US Army a confirmé jeudi qu'une employée d'Arlington avait été "poussée brusquement " lors de la visite de Donald Trump, alors qu'elle essayait de faire appliquer une loi fédérale qui interdit toute activité politique dans l'enceinte du cimetière. "C'était un malencontreux incident, et il est aussi malheureux que l'employée (du cimetière) et son professionnalisme aient été injustement remis en cause", avait déclaré un porte-parole de l'armée américaine dans un communiqué.



Kamala Harris a fustigé samedi l'attitude de Donald Trump, affirmant que le cimetière n'était "pas un endroit pour faire de la politique".

"S'il y a une chose sur laquelle nous pouvons, en tant qu'Américains, nous mettre d'accord, c'est que nos anciens combattants, les familles de militaires et les soldats devraient être mis à l'honneur, jamais dénigrés et traités avec rien de moins que notre plus haut respect et notre plus haute gratitude", a-t-elle écrit.



"C'est ma conviction qu'une personne incapable de remplir ce devoir simple et sacré ne devrait plus jamais" être président des Etats-Unis, a ajouté la démocrate.