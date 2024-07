Un accord de cessez-le-feu à Gaza est "en voie de conclusion"

Les négociations en vue d'un accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération d'otages sont "en voie de conclusion", a affirmé mercredi un haut responsable américain, à la veille de discussions entre le président Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"Nous pensons que c'est en voie de conclusion et qu'un accord peut être conclu", a-t-il ajouté.

Il devrait y avoir "beaucoup d'activité dans la semaine à venir" afin de parvenir à un accord, selon lui.

Il a encore dit qu'un accord était "non seulement possible, mais essentiel et nécessaire".

Le responsable a minimisé un discours mercredi devant le Congrès de M. Netanyahu dans lequel ce dernier a promis une "victoire totale", affirmant que les discussions avec M. Biden se focaliseraient davantage sur les moyens de mettre en oeuvre un accord.