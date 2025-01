Un accord de trêve entre Israël et le Hamas "à portée de main" selon Biden... mais certains n'en veulent pas: "Nous voulons gagner cette guerre"

Partager:

Le président américain Joe Biden a affirmé qu'un accord de trêve était "sur le point d'être conclu" entre Israël et le Hamas, malgré quelques réticences : une manifestation contre le cessez-le-feu a eu lieu hier soir à Jerusalem.

Les combats et les bombardements ont tué lundi des dizaines de Palestiniens et cinq soldats israéliens dans la bande de Gaza, au moment où la Maison Blanche annonçait qu'un accord sur une trêve entre Israël et le Hamas pourrait être conclu dès cette semaine. Le président américain Joe Biden, qui passe la main dans une semaine à Donald Trump, a affirmé qu'un accord de trêve associé à une libération d'otages était "sur le point d'être conclu", basé sur une proposition américaine présentée il y a plusieurs mois.

"Des progrès significatifs sur les derniers points de blocage" ont été accomplis en vue d'un accord, a déclaré une source proche des négociations. Pendant que les négociations indirectes menées sous l'égide du Qatar, des Etats-Unis et de l'Egypte s'intensifient, Israël multiplie les frappes contre le mouvement islamiste palestinien. Lundi, l'armée israélienne a bombardé la ville de Gaza, dans le nord du territoire, tout au long de la journée, faisant plus de 50 morts selon les secours. "Des écoles, des maisons et même des rassemblements" ont été visés, a affirmé le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. L'armée a déclaré enquêter sur ces informations. "Il n'y a pas de place dans les hôpitaux pour accueillir les blessés", a ajouté Mahmoud Bassal. L'armée a elle annoncé avoir perdu cinq soldats au combat dans le nord du territoire, où elle mène depuis le 6 octobre une offensive terrestre, affirmant vouloir empêcher que des combattants du Hamas ne s'y regroupent.