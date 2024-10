Un "avion de chasse" s'écrase sur une école transformée en abri à Gaza: au moins neuf morts à déplorer

L'école abritait "un grand nombre de gens ayant fui la région de Jabalia et le nord de la bande de Gaza" où l'armée israélienne mène une offensive contre le Hamas, a expliqué Hussein Mohsen, responsable des services d'ambulances au sein des secours de la ville. "Ce n'est pas la première fois que les avions israéliens visent des écoles", a-t-il ajouté.

De nombreux civils ayant fui les combats qui ravage le territoire assiégé ont trouvé refuge dans des écoles. Mais plusieurs ont été la cible de frappes, l'armée israélienne accusant le mouvement islamiste de se cacher parmi les réfugiés et d'utiliser les bâtiments comme des centres de commandement, ce qu'il dément.

Le nord de la bande de Gaza est actuellement le théâtre d'importants combats et bombardements entre l'armée et les combattants du Hamas qui, selon elle, s'y regroupent pour reconstituer leurs troupes après plus d'un an de guerre.