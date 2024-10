Ania, une Liégeoise de 33 ans unijambiste, est partie combattre en Ukraine: "Le front, c'est chez moi, c'est ma maison"

Les combats entre l'Ukraine et la Russie se poursuivent, notamment à Donetsk. C'est là, que depuis un an, une Liégeoise s'est engagée dans l'armée ukrainienne. Ania, 33 ans, est pourtant née unijambiste. Cet engagement lui a permis de donner un sens à sa vie et de remonter à ses origines.

Ania a 33 ans. Cette jeune femme au regard clair et au large sourire vit depuis un an à quelques kilomètres de la ligne de front, dans la région de Donetsk. "Ça c'est le poêle à bois, ça c'est une des pièces," montre-t-elle à la caméra. "On empile toutes nos affaires, évidemment..." C'est aux côtés des soldats ukrainiens que la jeune femme s'est engagée.

Ania est d'origine polonaise. Amputée de la jambe droite à la naissance, elle a été abandonnée dans un hôpital, puis adoptée par une famille liégeoise dans laquelle, depuis toute petite, elle rêve d'être militaire. "Quand j'avais six ans, plus ou moins, tous les soirs je dormais au sol à côté de mon lit et mes parents me retrouvaient couchée à côté de mon lit le matin et ne me trouvaient pas", raconte-elle. "Et j'étais à chaque fois quelque part dans la pièce de ma chambre. Tous les soirs je m'entraînais, je faisais des pompes, des abdos..."