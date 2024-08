Un avion s'écrase au Brésil: pas de "situation d'urgence" signalée avant le crash, les deux boîtes noires en cours d'analyse

Les autorités brésiliennes ont récupéré samedi les corps des 62 victimes du crash spectaculaire d'un avion près de Sao Paulo, dans le sud-est du pays, tout en commençant à examiner les boîtes noires pour déterminer les causes du drame.

Après une impressionnante descente en piqué que montrent les vidéos partagées sur les réseaux sociaux par des habitants, l'appareil s'est brisé dans le jardin d'une maison d'un complexe résidentiel.

"Au total, 62 corps (34 masculins et 28 féminins) ont été récupérés et acheminés à la morgue de Sao Paulo en vue de leur identification et de leur remise à leurs familles", a indiqué le gouvernement régional.

Deux corps ont déjà été identifiés, le pilote et le copilote, selon le maire de Vinhedo, Dario Pacheco.

Le Centre d'investigation et de prévention des accidents aéronautiques du Brésil (Cenipa) a ouvert une enquête et a entrepris l'analyse des deux boîtes noires.