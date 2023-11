Un brouillard de pollution empoisonne des milliers d'habitants au Pakistan

Des milliers de personnes sont tombées malades en raison d'un brouillard toxique de pollution dans l'est du Pakistan, obligeant les autorités à fermer jusqu'à dimanche parcs, écoles, centres commerciaux et autres services dans plusieurs villes, dont Lahore, écrit vendredi le média public britannique BBC.

Au cours des derniers jours, l'indice de qualité de l'air à Lahore, qui mesure le niveau de particules fines présentes dans l'air dans la deuxième plus grande ville du Pakistan, a enregistré des taux quatre fois supérieurs à la moyenne jugée "satisfaisante". Les autorités provinciales du Pendjab conseillent dès lors à la population de porter des masques buccaux en extérieur.

"Je me déplace beaucoup (à mobylette) pour mon travail. Quand je rentre à la maison, mes yeux sont irrités", témoigne Ameer Hamza, vendeur. Une mère de famille indique, elle, que sa fille d'un an et demi éprouve des difficultés à s'alimenter en raison de cloques qui se sont formées autour de sa bouche à cause de la pollution.