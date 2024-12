Un chasseur meurt écrasé par le cadavre d'un ours... abattu par un autre chasseur

Dans l'État de Virginie aux États-Unis, un chasseur est décédé écrasé par le cadavre d'un ours. L'animal, qui avait trouvé refuge dans un arbre, venait d'être abattu par un autre chasseur. Cette pratique est pourtant interdite.

Un groupe de chasseurs traquait l'ours dans la matinée du lundi 9 décembre. Effrayé, l'animal s'est réfugié en haut d'un arbre. Alors que le groupe s'éloignait, l'un des chasseurs a tiré sur l'ours. Le corps de l'animal est alors tombé d'une hauteur de trois mètres sur la victime, qui est décédée quelques jours plus tard. "Un membre du groupe de chasse a prodigué les premiers soins jusqu'à l'arrivée des pompiers locaux et des services médicaux d'urgence", a déclaré mardi Shelby Crouch, porte-parole des ressources fauniques.

Cependant, tirer sur un ours réfugié dans un arbre est illégal. Le gouvernement de Virginie rappelle d'ailleurs sur son site : "Il est illégal d'estropier, de blesser ou de déloger un ours d'un arbre dans le but de poursuivre une chasse."

L'homme laisse derrière lui cinq enfants et huit petits-enfants. L'un de ses fils a d'ailleurs posté sur le réseau social Facebook : "Papa faisait ce qu’il aimait le plus, chasser l’ours avec moi et certains de ses amis, lorsqu’il a été blessé".