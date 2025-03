Un homme urine sur une table dans un restaurant, en Chine: des milliers de clients remboursés

Haidilao, une enseigne très populaire en Chine et à l’international, a dû gérer une crise de confiance majeure. De nombreux internautes ont exprimé leur colère et leur inquiétude quant aux mesures de sécurité sanitaire mises en place dans ces restaurants.

Les images, tournées dans un restaurant Haidilao à Shanghai, ont provoqué une vive réaction en ligne. On y voit un jeune homme debout sur une table, urinant dans une marmite de bouillon, élément central de la célèbre fondue chinoise. Cette séquence, diffusée le mois dernier, a immédiatement soulevé des préoccupations sur l’hygiène alimentaire.

Des mesures radicales pour rassurer la clientèle

Les autorités chinoises ont rapidement réagi. Deux adolescents de 17 ans, suspectés d’être responsables de cet acte, ont été placés en détention provisoire. Haidilao a également porté plainte contre eux.

En parallèle, la chaîne de restaurants a décidé de rembourser tous les clients ayant fréquenté l’établissement entre le 24 février et le 8 mars. Cette décision vise à apaiser les craintes et à montrer son engagement envers la qualité et l’hygiène.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les jeunes étaient en état d’ivresse au moment des faits et se trouvaient dans une salle privatisée du restaurant. L’identification du lieu exact et des protagonistes n’a pas été simple, car Haidilao possède une dizaine d’établissements à Shanghai.