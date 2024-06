Un Indien soupçonné d'avoir voulu assassiner un séparatiste sikh extradé vers les USA

Un citoyen indien soupçonné d'être impliqué dans un complot visant à assassiner un dirigeant séparatiste sikh à New York a été extradé vers les États-Unis, a annoncé lundi la police tchèque.

Le ministère américain de la Justice a inculpé en novembre dernier Nikhil Gupta pour avoir commandité l'assassinat d'un leader séparatiste sikh à New York. Selon l'acte d'accusation, un agent du gouvernement indien (identifié uniquement par des initiales) a recruté Nikhil Gupta, résidant en Inde et impliqué dans des trafics de drogue et d'armes, pour assassiner "la victime", en échange de l'abandon de poursuites pénales contre lui.

Le ministère américain de la Justice n'a pas cité nommément la cible présumée à New York, mais la description des faits permet de l'identifier comme étant Gurpatwant Singh Pannun, un avocat fondateur de l'organisation américaine Sikhs For Justice (SFJ), qui revendique un État indépendant pour cette minorité dans le nord de l'Inde.