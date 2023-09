Un procureur limogé au Bangladesh pour avoir critiqué le "harcèlement" du Nobel de la paix

M. Yunus, 83 ans, a reçu le prix Nobel de la paix en 2006 pour son travail en faveur du développement économique, grâce à sa banque de microcrédit pionnière. Fin août, plus de 160 personnalités mondiales, dont Barack Obama et le chanteur de U2 Bono, ont publié une lettre dénonçant les "menaces contre la démocratie" et apportant leur soutien à Muhammad Yunus.

Le procureur général adjoint Imran Ahmed Bhuiyan avait refusé de signer une déclaration dénonçant cette lettre et dénoncé devant la presse "un acharnement judiciaire".