Un sentier de chaussures pour les victimes du siège de Sarajevo

Des milliers de personnes ont défilé vendredi dans les rues de Sarajevo, le long d'un "sentier de mémoire" composé de plus de 11.500 paires de chaussures pour autant de victimes du siège de la capitale bosnienne, 32 ans après son premier jour, le 5 avril 1992.

La commémoration a commencé par un hommage rendu à plusieurs centaines d'enfants tués durant les 44 mois du siège, autour d'un monument dans le centre-ville qui leur est dédié et où des enfants ont déposé des fleurs, a constaté un journaliste de l'AFP.

Durant le siège de Sarajevo, le plus long de l'histoire de la guerre moderne, 11.541 personnes ont été tuées et plus de 50.000 de ses habitants ont été blessés par les forces serbes bosniennes, selon les chiffres officiels.

"Nous voulons envoyer un message à l'Europe et au monde pour leur dire que nous souhaitons que plus aucun enfant ne soit tué en cette année 2024 à Gaza, en Ukraine", a dit la maire de Sarajevo, Benjamina Karic.

La guerre intercommunautaire de Bosnie a fait près de 100.000 morts.