Un soutien qui rapporte: grâce à la victoire de Donald Trump, Elon Musk devient l'homme le plus riche... de l'histoire

xAI, une autre start-up du milliardaire spécialisée dans l'intelligence artificielle a également suscité un intérêt accru de la part des investisseurs depuis que Donald Trump a remporté l'élection.

Elon Musk confirme ainsi son titre d'homme le plus riche de la planète, avec l'essentiel de sa fortune imputable aux actions et aux options de Tesla. Depuis la victoire électorale de Donald Trump, sa richesse a atteint niveau le plus élevé, enregistrant une croissance de 35%.

Les chiffres prouveraitn même qu'Elon Musk est devenu ainsi l'homme le plus riche... de l'Histoire ! En effet, les estimations des patrimoines des grandes fortunes des XXème et XIXème siècle n'avaient jamais atteint un tel niveau. John Rockefeller, par exemple, le magnat du pétrole créateur de la Standard Oil (Exxon, Mobil, Chevron ou encore Esso) avait un patrimoine estimé à plus de 1 milliard de dollars au début du XXème siècle, soit l'équivalent de 336 milliards de dollars actuel.

Des noms comme Henry Ford ou Cornelius Vanderbilt n'ont également jamais atteint de telle richesse.