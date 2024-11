SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, compte frapper un grand coup dans les prochaines années: "C'est inimaginable"

SpaceX repousse les limites de la technologie spatiale grâce à des innovations telles que la récupération des fusées et le ravitaillement en orbite, ouvrant ainsi la voie à des missions plus économiques. Et l'entreprise compte bien frapper un grand coup dans les années qui arrivent.

Expert de l'Euro Space Center et président de la Mars Society Belgium, Pierre-Emmanuel Paulis explique à ce sujet : "(...) Le but, ce n'est pas de la faire revenir simplement sur une plateforme, c'est de la faire revenir carrément sur son aire de lancement, le long de la tour de lancement, pour évidemment gagner du temps afin de la préparer pour le vol suivant. Il a déjà effectué plusieurs essais, mais le dernier en date, il y a quelques semaines, c'est inimaginable. Il a réussi du premier coup cette tentative-là (...)".

Chose assez surprenante, il y a eu des tentatives dans les années 80. "Il y a eu des tentatives avec un astronaute marcheur lunaire à la tête du programme, qui avait essayé de mettre au point un vaisseau qui venait se poser au point de départ. Mais les technologies n'étaient pas encore au point et cela a été très vite abandonné", explique-t-il.

Et pour le futur, à quoi peut-on s'attendre ? À quelque chose d'encore plus fou, selon Pierre-Emmanuel. "L'essai suivant annoncé par SpaceX va être non seulement de faire revenir le booster principal à son point de départ, comme cela a été réussi il y a quelques semaines, mais maintenant le Starship va faire une orbite autour de la Terre. Il reviendra au bout d'une orbite, rentrera dans l'atmosphère et viendra à son tour se reposer au point de départ, encerclé par deux autres bases, pile au-dessus du booster qui s'est posé après le décollage, une heure et demie plus tôt".

Un transfert de carburant

Visiblement, SpaceX ne compte pas s'arrêter là. La prochaine grande première pourrait être un transfert de carburant entre vaisseaux. Mais dans quel but ?

"C'est une technique qui sera nécessaire pour aller sur la Lune. La NASA a donc confié à SpaceX le soin de fabriquer un engin pour se poser sur la Lune. On va donc rassembler une petite station en orbite autour de la Terre. Mais il faudra un engin, évidemment, pour relier la station à la surface de la Lune et ramener les astronautes. Et donc, c'est un Starship de SpaceX qui pourrait effectuer ce travail. Et pour ce faire, pour emmener les éléments de la station et le Starship vers la Lune, on n'a pas assez de carburant au départ. Le carburant va donc être nécessaire pour ramener un Starship en orbite autour de la Terre. Ensuite, il faudra envoyer un deuxième Starship, dont la mission sera de ravitailler le premier, afin d'avoir le carburant nécessaire pour repartir autour de la Lune. Il faudra donc accoupler deux Starship en orbite autour de la Terre pour effectuer un transfert de carburant et pouvoir aller sur la Lune", explique Pierre-Emmanuel.