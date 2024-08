Une alliance internationale va apporter une aide d'urgence aux animaux à Gaza

Une alliance internationale va offrir une aide d'urgence aux animaux à Gaza, indique mardi l'organisation néerlandaise "Animal Heroes", à l'initiative de cette collaboration. Selon l'organisation humanitaire, les animaux font partie des victimes oubliées de la guerre à Gaza. Les ânes et les chevaux sont particulièrement touchés, car ils remplacent les voitures et les camions pour transporter des matériaux de construction ainsi que certaines fournitures, selon Animal Heroes.

Outre Animal Heroes, l'alliance "Animals in Gaza" se compose de l'organisation "Safe Haven for Donkeys", basée au Royaume-Uni, et de l'ONG finlandaise "Animal Aid Without Borders". Ces trois organisations humanitaires ont déjà une expérience des opérations d'urgence complexes au Moyen-Orient.

Les ânes et les chevaux doivent réaliser un travail difficile à Gaza, alors qu'ils sont déjà affaiblis par le manque de nourriture, la déshydratation et les blessures non soignées. Une cargaison de première urgence contenant quatre tonnes de nourriture sèche pour les chevaux, les ânes, les chats et les chiens partira dès lors d'Égypte d'ici trois semaines.