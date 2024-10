Une attaque sur un chantier au Cachemire fait sept morts

Des hommes armés ont attaqué dimanche un chantier de construction au Cachemire sous administration indienne, tuant sept personnes et en blessant plusieurs autres, ont rapporté lundi les autorités et des médias locaux.

L'attaque a eu lieu à Gagangir, à quelques dizaines de kilomètres au nord-ouest de Srinagar, la capitale de ce territoire contesté à majorité musulmane où l'armée indienne combat une insurrection séparatiste, sur un "projet d'infrastructure vital", selon le ministre indien du transport routier Nitin Gadkari.

Omar Abdullah, le nouveau ministre en chef du territoire qui a prêté serment mercredi à l'issue des premières élections locales en une décennie, a condamné l'attaque commise à l'encontre de "travailleurs non locaux" et confirmant "un certain nombre de travailleurs blessés, locaux et non locaux".