Une chasse aux chats ouverte... aux enfants en Nouvelle-Zélande: "Ils sont comme le diable sous meth"

Les chats sauvages représentent un véritable frein au développement de la biodiversité en Nouvelle-Zélande. Afin d'éviter leur prolifération, un concours de chasse a, cette année encore, eu lieu afin d'en éradiquer le plus grand nombre.

Les chats sauvages sont considérés comme un nuisible en Nouvelle-Zélande. Qualifié de "fléau" par le magazine spécialisé GEO, ils s'attaquent aux oiseaux, aux cerfs, aux cochons, aux lapins aux chauves-souris, aux lézards, aux souris et aux insectes et en causent la diminution des espèces.

Afin de réduire le nombre de chats sauvages et leurs dégâts, un concours de chasse a été ouvert à un public très large, notamment aux enfants de moins de 14 ans. "La catégorie féline a été créée pour réguler les chats féraux qui menacent la faune indigène et sont porteurs de maladies mettant en danger le bétail des agriculteurs", a indiqué Matt Bailey, l'organisateur de cette chasse. "Ce sont des prédateurs de premier plan." Les participants attirent les félins avec des pièges, les identifient et les abattent à l'aide au fusil.