Une marque bien connue condamnée à payer plus de 2 milliards de dollars: un utilisateur l'accuse d'être à l'origine de son cancer

La société chimique allemande Bayer a été condamnée par un tribunal de l'État américain de Géorgie à verser près de 2,1 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros) de dommages et intérêts pour l'utilisation de Roundup, un herbicide à base de glyphosate. Selon l'agence de presse financière Bloomberg, le plaignant accuse le désherbant d'avoir provoqué son cancer. Bayer a déjà annoncé qu'elle ferait appel.

"Cette condamnation est une preuve supplémentaire du refus de Bayer d'assumer la responsabilité de l'empoisonnement de la population avec l'herbicide toxique Roundup", a déclaré l'avocat du plaignant.

Le géant pharmaceutique a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel du jugement. "Nous sommes convaincus que nous disposons d'arguments solides en appel pour annuler cette décision ou à tout le moins réduire les dommages et intérêts excessifs et inconstitutionnels", a affirmé le groupe.